مراسل ( وال ) الجفارة : رئيس الحكومة وزير الدفاع يصدر قرار بانشاء كتيبة (55) مشاة ومقرها بلدية العزيزية.

الجفارة 29 نوفمبر 2022م(وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع ” عبدالحميد الدبيبة” القرار رقم ( 31 ) لسنة 2022م القاضي بإنشاء كتيبة عسكرية داخل منطقة الجفارة تحت مسمى كتيبة 55 مشاة .

وافاد مراسل وكالة الانباء الليبية ببلدية الجفارة الذي تحصل على نسخة من القرار بأنه تم تكليف عقيد ” عادل الطاهر مفتاح كريم” آمرا للكتيبة وأن يكون مقرها ببلدية العزيزية.

وتقدم مدير مديرية أمن الجفارة عمبد ” عبدالناصر اللطيف ” بالشكر والتقدير لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع على إصدار هذا القرار، مؤكدا على الدور الكبير الدي ستلعبه هذه الكتيبة في دعم واسناد مديرية الأمن والأجهزة الامنية الاخرى لفرض الأمن والمحافظة على الاستقرار بالمنطقة.

كما هنأ مدير الأمن أمر الكتيبة بتوليه مهام الكتيبة أملاً أن يكون هذا التكليف حافزاً لخدمة الوطن والمواطن.

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