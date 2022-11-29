رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين تمنح لقب (شاعر العودة)

غزة 29 نوفمبر 2022 (وال)- منحت رابطة الكتاب والأدباء ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، لقبيْن فلسطينيين في الشعر للشاعر الفلسطيني أحمد بشير العيلة هما: (شاعر العودة) ذاك اللقب الذي ظل ممنوحًا للشاعر الكبير هارون هاشم رشيد [ت 2020]، الذي غنت له السيدة فيروز (سنرجع يومًا) و(جسر العودة)، واللقب الثاني (شاعر [بلدتي]).

هذا وجاء ذلك خلال حفل ثقافي أقيم اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، حيث تم ترشيح اسم الشاعر ضمن 40 شاعرًا من داخل الوطن ومن خارجه، بحضور عددٍ من المثقفين والمسؤولين.

وقد ألقيت في الحفل عدة كلمات على رأسها؛ كلمة الدكتور محمد المدهون رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وكلمة الدكتور عبد الفتاح أبو زايدة عضو لجنة التحكيم في رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين.

وأكد الشاعر أحمد بشير العيلة على صفحته في فيسبوك أنه يعتز بمنحه لهذا اللقب الفلسطيني الكبير (شاعر العودة)، مؤكدًا على الوحدة الوطنية من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين، واهبًا كتاباته وأعماله من أجل العودة المظفرة إلى الوطن الحبيب فلسطين. (وال) إ م

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