(الدبيبة) يؤكد أن الحلم والغاية الأهم لليبيين في هذه الفترة هو إجراء الانتخابات .

طرابلس 29 نوفمبر 2022 (وال) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” على دعمه لعقد أي مناشط تدعم حلم الليبيين في إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية وكافة الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية.

جاء ذلك في كلمه له خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات المقام بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تحت شعار “معاً نحو تحقيق الانتخابات”.

وأشاد ” الدبيبة” بالمحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية وتنسيقها الفني مع المفوضية العليا للانتخابات، التي تؤكد جاهزية الحكومة والمفوضية.

من جانبه قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” ( إن ما أعاق العملية الانتخابية في 24 ديسمبر الماضي هو قانون الانتخابات المعيب) ، وأنّ ما يعطلها الآن هو نفسه قانون الانتخابات،.

وجدد السائح التأكيد استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء، والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين العملية الانتخابية .

ويشرف على تنظيم هذا المؤتمر منظمة الداعمين للانتخابات، بمشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنشطاء المدنيين من مختلف أنحاء البلاد.

وكشف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، أن هذا المؤتمر لديه محور واحد وهو الانتخابات، وسيعرض خلاله عدد من الأوراق التي تهدف لوضع برنامج، وآلية عمل لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في العمل بهذا الاستحقاق الوطني.

وستلقى خلال هذا المؤتمر 24 ورقة بحثية تهدف جميعها إلى تنظيم دور مؤسسات المجتمع في دعم الانتخابات وتحديد مهامها.

..(وال)..