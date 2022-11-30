صحفي فرنسي: في قطر تبيّن أن التطبيع للقادة العرب فقط .. أما الشعوب فلا .

باريس 29 نوفمبر 2022 م (وال) ـــــ لا تعني اتفاقات التطبيع مع كيان الاحتلال لفلسطين، سوى الحكام الذين وقّعوها، أما الشعوب العربية، فلا تزال متمسّكة بالقضية الفلسطينية، حسب ما سجّله الصحفي الفرنسي “جورج مالبرونو” ، كبير الصحفيين المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط بجريدة “لوفيغارو” الباريسية .

وفي تغريدة ، على حسابه عبر شبكة “تويتر” تعليقا على رفض مشجّعين عرب للظهور على شاشات إسرائيلية في مونديال قطر ، قال مالبرونو : (بعد انتشار صور لمشجعين عرب وهم يواجهون مراسلين إسرائيليين في الدوحة، بدأ العديد منهم “الاسرائيليين” في اكتشاف حجمهم الحقيقي) .

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