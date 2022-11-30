المنفي يدعو إلى أن تلعب دول بحيرة تشاد دورًا أكبر في أمن حدود ليبيا الجنوبية.

أبوجا 29 نوفمبر2022 م (وال) – دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى أن تلعب دول منطقة بحيرة تشاد دورًا أكبر في أمن حدود ليبيا الجنوبية وتقليل المخاطر المهددة لاستقرارها بما يخدم التحول الديمقراطي وينهي المراحل الانتقالية غير المستقرة فيها، كونها جزءًا من هذه المنظومة.

، وأكد المنفي في الكلمة التي ألقاها في أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد في أبوجا بنيجيريا اليوم الثلاثاءأن المجلس الرئاسي لا يزال يولي الاتحاد الأفريقي ثقة كبيرة للمساهمة الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة في البلاد والتي تعد اللبنة الأولى في بناء نظام ديمقراطي عادل وشفاف يرتضيه الشعب الليبي وكافة الأطراف السياسية في دولة ليبيا بما يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي وما خلفته هذه الحالة من أوضاع أمنية واقتصادية صعبة .

وقال رئيس المجلس الرئاسي أجدد موقف بلادي الثابت من ضرورة أن تضطلع المنظمات الدولية والدول المتضررة من الهجرة والجريمة العابرة للحدود بمسؤولياتها وتفي بالتزاماتها لدول ومنظمات منطقتنا للحد من هذه الظواهر الهدامة لمجتمعاتنا ومجتمعات دول الوصول على الضفة الأخرى من المتوسط.

وشدد المنفي على أن محاولات الوقوف أمام الهجرة والإرهاب بالحلول الأمنية والعسكرية فقط لن يجدي نفعا بل سيزيد الأمر سوءا وأنه طالما لم تعش شعوب القارة الأفريقية الأمن والازدهار فلن يقف البحر عائقا أمام الطامحين إلى الخروج من أتون المعاناة من أبناء هذه المنطقة المتضررة من العالم.

وأضاف أن التحديات التي تواجهنا في منطقة حوض بحيرة تشاد هي تحديات كبيرة ،مطالبا بتوطين التكنلوجيا والبرامج الزراعية المتطورة للاستفادة من مياه بحيرة تشاد لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من قطاعي الرعي والزراعة، داعيا في هذا المجال إلى الانخراط في البرامج الدولية التي توفرها المنظمات الدولية والدول المانحة للوصول إلى هذا الهدف.