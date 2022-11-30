مراسل (وال ) الزهراء : اجتماع امني موسع لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

الجفارة 29 نوفمبر 2022م(وال) – عقد بديوان بلدية الزهراء صباح اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعا لمناقشة الأوضاع الامنية والخدمية واوجه التعاون بين جميع مكونات المنطقة الامنية والاجتماعية والعسكرية.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية ببلدية الزهراء بأن الاجتماع ضم مدير أمن الجفارة عميد ” عبدالناصر اللطيف” وعميد بلدية الزهراء وعميد بلدية الماية ورئيس واعضاء المجلس الاجتماعي ورشفانة ورئيس قسم البحث الجنائي ورئيس مركز شرطة الزهراء ووحدتي المرور والمركبات.

وأثنى رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي ورشفانة وعمداء البلديات خلال الاجتماع على جهود منتسبي مديرية الامن وفروع الاجهزة الأمنية المنتشرة في حفظ الأمن داخل المنطقة.

ومن جهته أستعرض مدير الأمن عميد ” عبدالناصر اللطيف ” تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية المكلف بدعم مديريات الأمن بالإمكانيات الضرورية وصيانة مراكز الشرطة ووحدات المرور من أجل المجاهرة بالأمن وفرض القانون، مثنياً على هذه الجهود التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

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