انعقاد المؤتمر الوطنى حول المصالحة الوطنية فى ليبيا بمدينة سبها

سبها 30 نوفمبر 2022 ( وال )- انعقد بمدينة سبها أمس الثلاثاء الموتمر الوطنى حول المصالحة الوطنية بعنوان ” شباب متحدون من أجل المصالحة الوطنية ” والذي نظمه فرع وزارة الشباب بسبها بالتعاون مع كلية الاداب بجامعة سبها .

وناقش المؤتمر عدة محاور ابرزها ” جدور الازمة والصراع السياسى فى ليبيا ” و” معوقات ومتطلبات مشروع المصالحة الوطنية فى ليبيا ” و ” خطوات وآليات تحقيق مشروع المصالحة الوطنية فى ليبيا ( تجارب ومقارنة ) و”دور الشباب فى مساعدة ودعم مشروع المصالحة الوطنية .

وألقيت في المؤتمر العديد من الورقات العلمية والبحتية التى تناولت مختلف المحاور المطروحة ، إلى جانب حوارات و نقاشات معمقة واستفسارات حول المحاور المطروحة بالمؤتمر .

وشارك في المؤتمر نائب رئيس المجلس الرئاسى “عبدالله اللافى ” عبر تطبيق الزوم مستعرضا المحطات التى مرت بها الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والمبادرات التى بذلت من أجل ذلك والعقبات والمعضلات التى كانت سببا فى تأخير برنامج المصالحة الوطنية ، مؤكدا سعي المجلس الرئاسي للوصول الى مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبين دون اقصاء .

وأشار ” الافي ” إلى أن عدة لقاءات عقدت فى هذا الصدد وهناك لجان تحضيرية تعمل وتواصل لقاءاتها على مستوى ليبيا من العمل على الوصول الى مشروع مصالحة موحد يرتضيه كافة الليبين يوصلهم الى مرحلة الاستقرار للوصول لاتخابات حرة ونزيه .

ويهدف المؤتمر إلى صياغة مبادئ وأسس يرتكز عليها مشروع المصالحة الوطنية من خلال تصورات الشباب ، وتوفير منبر يمكن الشباب من التواصل وتظيم وتأطير جهود الشباب للمساهمة انجاح المصالحة الوطنية .

وحضر المؤتمر الذي أقيم بقاعة كلية الاداب ، عميد المجلس البلدي البوانيس المكلف ، و عميد كلية الاداب بجامعة سبها ، ونائب الأول لرئيس حكماء ليبيا ، ومدير فرع وزارة الشباب اوباري ، ورئيس وكالة الجهود التطوعية فرع سبها ، وأعضاء برلمان الشباب ، وأعضاء المجالس المحلية للشباب ببلديات ( براك الشاطي – البوانيس – القرضة الشاطي ) ومنتسبي جمعية بيوت الشباب الليبية ومدراء وحدات مكاتب الشباب بالبلديات ومنسقي صندوق تيسير الزواج ، ورئيس فرع مفوضية المجتمع المدنى سبها ولفيف من اعضاء مؤسسات المجتمع المدني وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها وعدد من الاكاديمين والبحاث والمتقفين والاعلامين .

( وال سبها )