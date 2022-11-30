ليبيا نيوز

اختتام الدورة التدريبية فى مجال اعداد الميزانية وكتابة التقارير المالية بالمجلس التسييرى البركت .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 30 نوفمبر 2022 ( وال )- اختتمت فى بلدية البركت فعاليات الدورة التدريبية فى مجال اعداد الميزانية وكتابة التقارير ، وذلك فى اطار تنفيد خطة المجلس فى الرفع من كفاءة الموظفين بما يمكن من تقديم  الخدمات فى هذا المجال  وفق معايير قانونية وصحيحة وسليمة .

      وشارك فى هذه الدورة التي استمرت لمدى ( 10 ) ايام ، عدد (16) متدربا من مكتب الشؤون المالية والخزينة بديوان المجلس التسيرى البركت .

     وتلقى المتدربون خلال هذه الدورة التي قدمها المدرب “احمد منير ”  ، محاضرات ودروس نظرية وعملية فى اساسيات اعداد المشاريع وكتابة التقارير المالية .

         (وال سبها)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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