اختتام الدورة التدريبية فى مجال اعداد الميزانية وكتابة التقارير المالية بالمجلس التسييرى البركت .

سبها 30 نوفمبر 2022 ( وال )- اختتمت فى بلدية البركت فعاليات الدورة التدريبية فى مجال اعداد الميزانية وكتابة التقارير ، وذلك فى اطار تنفيد خطة المجلس فى الرفع من كفاءة الموظفين بما يمكن من تقديم الخدمات فى هذا المجال وفق معايير قانونية وصحيحة وسليمة .

وشارك فى هذه الدورة التي استمرت لمدى ( 10 ) ايام ، عدد (16) متدربا من مكتب الشؤون المالية والخزينة بديوان المجلس التسيرى البركت .

وتلقى المتدربون خلال هذه الدورة التي قدمها المدرب “احمد منير ” ، محاضرات ودروس نظرية وعملية فى اساسيات اعداد المشاريع وكتابة التقارير المالية .

(وال سبها)