ليبيا نيوز

مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجوم انتحاري بباكستان.

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

اسلام آباد 30 نوفمبر 2022 (وال) – لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون في هجوم انتحاري استهدف رجال شرطة يحرسون فريق لتقديم التطعيمات غرب البلاد.

   وقالت مصادر أمنية أن 15 عنصرا من الشرطة من بين المصابين ، وأن التفجير نفذه انتحاري بعبوة ناسفة بالقرب من موقع للتطعيم ضد شلل الأطفال كانت تحرسه الشرطة . حسب وكالة رويترز.

   وكانت السلطات الباكستانية قد أطلقت مع بداية الأسبوع الجاري، حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من المقرر أن تشمل 13.5 مليون طفل دون سن الخامسة في 23 منطقة في أقاليم البنجاب والسند وبلوشستان.

.. ( وال ) ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك