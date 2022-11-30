مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجوم انتحاري بباكستان.

اسلام آباد 30 نوفمبر 2022 (وال) – لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون في هجوم انتحاري استهدف رجال شرطة يحرسون فريق لتقديم التطعيمات غرب البلاد.

وقالت مصادر أمنية أن 15 عنصرا من الشرطة من بين المصابين ، وأن التفجير نفذه انتحاري بعبوة ناسفة بالقرب من موقع للتطعيم ضد شلل الأطفال كانت تحرسه الشرطة . حسب وكالة رويترز.

وكانت السلطات الباكستانية قد أطلقت مع بداية الأسبوع الجاري، حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من المقرر أن تشمل 13.5 مليون طفل دون سن الخامسة في 23 منطقة في أقاليم البنجاب والسند وبلوشستان.

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