الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لطائرات مسيرة لقطر بمليار دولار.

واشنطن 30 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة لقطر تبلغ قيمتها مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن المتعاقدين الرئيسيين سيكونون رايثيون تكنولوجيز كورب وإس.آر.سي ونورثروب جرومان كورب.

وأضافت أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون أخطرت الكونجرس بالصفقة المحتملة أمس الثلاثاء.

وتأتي الموافقة المحتملة على البيع بعد أن صنف الرئيس الأمريكي “جو بايدن” قطر في وقت سابق هذا العام كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي.

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