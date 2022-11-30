النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحارى جنزور وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية في السابق.

طرابلس 30 نوفمبر 2022 (وال)- ذكر المكتب الاعلامي للنائب العام ان النيابة العامة أمرت بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحارى جنزور وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية في السابق لتسببهما في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام .

وأوضح المكتب ان وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد مارس في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ ولاية بحث مؤشرات اتجاه إرادة موظفين بفرع المصرف إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها؛ فاستدل المحقق، حتى الآن، على صحة تسبب موظفيْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام؛ واسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمّدهما خصم ما يزيد على خمسة وثلاثين مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين؛ ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.

وواكد المكتب ان المحقق وبعد الفراغ من استجواب المتهمين؛ قرر حبسهما احتياطياً؛ واجرى تدابيره ليشمل التحقيق بقية المشتبه فيهم .

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