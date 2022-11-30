أبوجناح يبحث مع نظيره التونسي إنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين

تونس 30 نوفمبر 2022 (وال)- بحث وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة رمضان أبوجناح مع وزير الصحة التونسي علي المرابط، إنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين لتبادل المعارف والخبرات، فضلا عن تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية عبر برامج الأطباء الزوار.

كما ناقش اللقاء – الذي عقد على هامش زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له لدولة تونس، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، من خلال تعزيز البرامج الوطنية المشتركة للإهتمام بالأمن الدوائي.

واستعرض اللقاء جهود الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس، لتشغيل مركز مصراته للعلاج الطبيعي، ومستشفيات أخرى من بينها نالوت، وزوارة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لاستعادة تشغيل مصنع الرابطة للصناعات الدوائية. (وال)

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