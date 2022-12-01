مركز مكافحة الأمراض ينظم دورة تدريبية لفنيي 10 بلديات عن طرق حفظ وتخزين التطعيمات.

طرابلس 30 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض دورة تدريبية عن طرق حفظ وتخزين التطعيمات والكشف على أعطال المبردات بمشاركة أكثر من 14 فني من 10 بلديات من مختلف مناطق ليبيا ضمن جهود المركز الوطني لمكافحة الامراض للرفع من مستوى الجهوزية لكل العاملين في هذا المجال، ولضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين. .

واشتملت الدورة على محاضرات وشروح وتطبيقات عملية عن طرق حفظ وتخزين التطعيمات بشكل جيد لضمان سلامتها ، ولتطوير كوادر العاملين بالسلسلة الباردة.

وتهدف الدورة التي نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى الرفع من مستوى الجهوزية لكل العاملين في هذا المجال.