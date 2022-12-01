تواصل مبادرة وزارة الثقافة (بالثقافة نرتقي) للحفاظ على الغطاء النباتي .

طرابلس 30 نوفمبر 2022 م ( وال ) – نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس يوم أمس جلسة حوارية بعنوان “الثقافة الخضراء” بالتعاون مع جمعية أصدقاء الشجرة

ضمن مبادرة وزارة الثقافة (بالثقافة نرتقي) التي أطلقتها خلال شهر أغسطس 2021 م.

وحضر الجلسة الحوارية وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية ” مبروكة توغي، ووكيل الوزارة لشؤون الفنون والمسرح ” عبدالباسط بوقندة ووكيل الوزارة لشؤون الأنشطة الثقافية وداد الدويني ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الشجرة ” خليفة البكشي، ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وأعضاء جمعية أصدقاء الشجرة وعدد من المختصين المهتمين في هذا الشأن وعدد من الصحفيين.

وتناولت الجلسة سبل نشر ثقافة غرس الأشجار والنباتات والحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والعمل على تحقيق أهداف مبادرة ( بالثقافة نرتقي) في محور (الثقافة الخضراء).

ورحبت وزيرة الثقافة ” مبروكة توغي ” بتعاون جمعية أصدقاء الشجرة، باعتبارها بيت خبرة تضم عددا من الأساتذة والمهندسين المختصين في مجالات مكافحة التصحر والغابات ومقاومة الآفات الزراعية وغيرها.

وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية هذه المبادرة، والتزام الوزارة بإقامة وتنفيذ ورعاية كل المبادرات التي من شأنها نشر الثقافة وترسيخها وتنميتها في شتى المجالات بما في ذلك الثقافة الخضراء.

وتخلل الجلسة عدد من العروض الضوئية تناولت تعريفاً موسعاً بهذه المبادرة وأهميتها وأهدافها، إلى جانب عروض تعريفية بجمعية أصدقاء الشجرة وجهودها على صعيد نشر ثقافة التشجير والتوسع فيه.

عقب ذلك تم غرس ثلاث شجرات زيتون من قبل وزيرة الثقافة ووكيلي الوزارة إيداناً ببدء العمل الفعلي في هذه المرحلة من (مبادرة بالثقافة نرتقي) في محور الثقافة الخضراء.