مرسل (وال) : التمر المعجون في جالو مؤونة بالنهار ودفء بالليل .

جالو 30 نوفمبر 2022م (وال) – يبدأ في الأول من ديسمبر من كل عام موسم استعمال التمر المعجون لدى الأهالي في مدن الواحات، ورواج مبيعاته بالأسواق والمحلات .

وصرح” محمد عمر ” احد المزارعين والمهتمين بإنتاج التمور لمراسل وكالة الانباء الليبية ان هذا الصنف من التمر المعجون يعتبر عادة اجتماعيه واقتصادية لدى كل عائلة في المنطقة ويتم تقديمه مع كل وجبة نظرا لقيمته الغذائية وأهميته في مواجهة برد الشتاء .

وأشار ” محمد عمر ” أن التمر المعجون يتم تخزينه فيما يعرف بـ ( امياس ) المضغوطة او عبوات بلاستيكية ويتمتع بمذاق وطعم مميز جدا ويتراوح سعر الكيلوغرام اقل من اثنين دينار فقط .

(وال)