ليبيا نيوز

وزير الصحة المكلف يبحث مع وزير الصحة التونسي تعزيز التعاون المشترك.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

تونس 30 نوفمبر 2022 م (وال)- التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية  وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع وزير الصحة التونسي علي المرابط، على هامش زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له لتونس.

وذكرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، من خلال تعزيز البرامج الوطنية المشتركة للإهتمام بالأمن الدوائي، وإنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين لتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية عبر برامج الأطباء الزوار.

وحسب الوزراة فأن الجانبين بحثا أيضا الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس، لتشغيل مركز مصراته للعلاج الطبيعي، ومستشفيات أخرى من بينها نالوت، وزوارة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لاستعادة تشغيل مصنع الرابطة للصناعات الدوائية.

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وكالة الأنباء الليبية

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