مصلحة الجوازات والجنسية تستعرض مع بلدية غات الصعوبات التي تعيق تقديم خدماتها للمواطنين.

طرابلس 30 نوفمبر 2022م (وال)- استعرض رئيس مصلحة الجوازات والجنسية مع عضو المجلس الأعلى للدولة عن منطقة غات سبل التعاون لإنجاح الأعمال والخدمات التي تقدمها المصلحة لمواطني وسكان البلدية.

وناقش اللقاء – الذي حضره عميد بلدية غات ورئيس فرع جوازات بالمدينة ومدير منفد إيسين ورئيس مكتب التضامن الاجتماعي غات – أبرز العوائق والصعوبات التي تقف عائق دون تقديم هذه الخدمات.

وعبر الحضور عن المسئولية التضامنية للمجلس البلدي والاعيان وكل مكونات البلدية بكل ما يتعلق بأعمال المصلحة، مؤكدين استعدادهم لتسخير كافة الجهود لدعم فرع جوازات غات وتسهيل حصول المواطن على جواز السفر على وجه الخصوص.

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