شهيدان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين.

جنين 1 ديسمبر 2022 (وال) – استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث واعتقل اربعة آخرون ، فجر اليوم الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا ، استشهاد الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد ايمن السعدي (26 عاما)، برصاص الاحتلال الصهيوني ، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على اسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، بعد ان حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين.

وأضافت المصادر ذاتها ، ان وحدة صهيونية خاصة، تسللت إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي، واحمد الصوص، بعد ان طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها.

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