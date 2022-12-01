ليبيا نيوز

المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي ينظم ورشة عمل حول ( مشروع تعزيز قيم المواطنة ) .

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 1 ديسمبر 2022 (وال)-  نظم المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي  بفندق كورنتيا بطرابلس الاربعاء  ورشة عمل  تم خلالها عرض  ( مشروع تعزيز قيم المواطنة).

 و تم في ورشة العمل عرض الخطط التنفيذية للجهات المشاركة بفريق العمل والمتمثلة في  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ، وزارة التربية والتعليم  ، مركز دعم القرار  ،  الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية  ، مركز الدراسات الاجتماعيه

 ،  مفوضية المجتمع المدني و الاعلام المستقل .

وعرضت  كذلك متطلبات المرحلة التنفيذية لكافة الجهات الشريكة من دعم بتوفير الميزانيات و  التأكيد على تعزيز ثقة المواطن بالدولة من خلال الابعاد الثلاثة ( الأمني-الاقتصادي والاجتماعي _ السياسي) .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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