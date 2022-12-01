المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي ينظم ورشة عمل حول ( مشروع تعزيز قيم المواطنة ) .

طرابلس 1 ديسمبر 2022 (وال)- نظم المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي بفندق كورنتيا بطرابلس الاربعاء ورشة عمل تم خلالها عرض ( مشروع تعزيز قيم المواطنة).

و تم في ورشة العمل عرض الخطط التنفيذية للجهات المشاركة بفريق العمل والمتمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة التربية والتعليم ، مركز دعم القرار ، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ، مركز الدراسات الاجتماعيه

، مفوضية المجتمع المدني و الاعلام المستقل .

وعرضت كذلك متطلبات المرحلة التنفيذية لكافة الجهات الشريكة من دعم بتوفير الميزانيات و التأكيد على تعزيز ثقة المواطن بالدولة من خلال الابعاد الثلاثة ( الأمني-الاقتصادي والاجتماعي _ السياسي) .

وال..