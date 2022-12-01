الدبيبة يُؤكد لباتيلي دعمه لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها إجراء الانتخابات

تونس 01 ديسمبر 2022 (وال)- جدّد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، دعمه لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب وهو إجراء الانتخابات.

وأكد الدبيبة – خلال لقاءه في تونس مع رئيس بعثة الدعم في ليبيا عبد الله باتيلي – جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

وبحسب المكتب الإعلامي؛ فإن باتيلي أكد للدبيبة أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية، ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وقال المكتب الإعلامي إن هذا اللقاء خُصص لمتابعة الأوضاع السياسية ونتائج زيارات باتيلي المحلية والدولية، وتأكيد ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف. (وال)

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