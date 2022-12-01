شكشك يبحث مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الرقابي

تونس 01 ديسمبر 2022 (وال)- بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الخميس، مع رئيس محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية نجيب القطاري إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين في مجالات العمل الرقابي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المحكمة في العاصمة تونس، مشاركة الجهازين في المشروعات البحثية، والأنشطة الرقابية التي تشمل تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة، ودعم الفرق الفنية ولجان المراجعة الليبية في الساحة التونسية بالاستشارات والمعلومات وأدلة العمل اللازمة، التي من شأنها الزيادة في فاعلية المهام الرقابية على المؤسسات الليبية في دولة تونس.

وبحسب ما نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، فقد اتفق الرئيسان على إعداد مذكرة تفاهم مشترك بين الجهازين تشمل ما تم بحثه خلال اللقاء.

وثَمّن شكشك دور محكمة المحاسبات التونسية ومساهمتها في العديد من المجالات ذات العلاقة بالعمل الرقابي في إطار عضويتها بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع الخدمي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على العقود، وعدد من المسؤولين بمحكمة الحسابات التونسية. (وال)

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