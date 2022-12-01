الدبيبة يتعهد بسداد ديون لصالح تونس بقيمة 250 مليون دولار قبل نهاية العام

تونس 01 ديسمبر 2022 (وال)- تعهد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بسداد الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس والبالغة 250 مليون دولار.

وقال الدبيبة – في لقاء مع اتحاد الصناعة والتجارة التونسي على هامش زيارة حكومته لتونس الخميس – “إننا نسعى لأن تكون علاقتنا مع الأشقاء في تونس مبنية على التكامل بين البلدين”.

وأضاف أن حكومته ستُسدد الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس والبالغة 250 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري والتي من بينها 85 مليون دولار لقطاع الكهرباء و30 مليونًا للقطاع الطيران المدني و85 مليونًا للمصحات التونسية.

وأكد الدبيبة أن حكومة الوحدة تسعى لحلحلة بعض التعقيدات في عمل الحكومتين، وتسهيل حركة رجال الأعمال في البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأجرى رئيس حكومة الوحدة رفقة وفد وزاري كبير زيارة لتونس، التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بوذن.

ووقعت ليبيا وتنس خلال هذه الزيارة عددٍ من اتفاقيات التعاون المشترك في المجالات الصحية والاقتصادية والأمنية والمواصلات الإسكان والتعمير. (وال)

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