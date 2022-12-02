شركة البريقة لتسويق النفط تزود محطات الوقود بمدينة غريان ب 200 ألف لتر من الكيروسين .

غريان 1 ديسمبر 2022 م ( وال ) – قامت شركة البريقة لتسويق النفط بتزويد محطات الوقود بمدينة غريان بكميات من الكيروسين ( القاز ) بلغت 200 ألف لتر لمواجهة برد الشتاء .

وأفادت الشركة عبر موقعها – أن إجمالي المحطات التي تم تزويدها بالكيروسين بلغ 9 محطات” وأن إجمالي الكمية باللتر “200ألف لتر” حسب الخطة الموضوعة وذلك لمجابهة برد الشتاء القارص في مدن الجبل.

ومحطات الوقود التي تم تزويدها بالكيروسين في بلدية غريان بكميات بلغت 20 ألف لتر هي – الكميشات . . -محطة أولاد بن يعقوب . – سلامة(ابوغيلان) – ابوزيان .- تغرنة -محطة وقود أسفل العيادة . – الكليبة الحديثة .20ألف لتر . -محطة وقود الكليبة القديمة . حسن(ابوغيلان).