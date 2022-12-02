ليبيا نيوز

الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع ( 51,5 ) مليار دولار ، للمساعدات الإنسانية العام القادم .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيويورك 1 ديسمبر 2022م ( وال )- أطلقت الأمم المتحدة الخميس نداءً من أجل جمع ( 51,5 ) مليار دولار وهو مبلغ قياسي، للمساعدات الإنسانية في 2023 لإعانة ( 230 ) مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

   وصرح ” مارتن جريفيث ” مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية للصحافيين أن  العام المقبل سيكون أكبر برنامج إنساني” يتم إطلاقه على مستوى العالم  .

   وقال ” غريفيث ” إن ( 339 ) مليون شخص « رقم ضخم ومحبط »، معربا عن أسفه أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت «الذروة» عقب جائحة فيروس «كورونا» المستجد لم تتضاءل منذ ذلك الحين.

   و أوضح  إن الجفاف والفيضانات القاتلة تسببت في دمار من باكستان إلى القرن الإفريقي، والحرب في أوكرانيا حولت جزءا من أوروبا إلى ساحة معركة»،  وأن أكثر من مئة مليون شخص نزحوا في العالم.  

   …( وال )….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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