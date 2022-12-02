ليبيا نيوز

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يختتم زيارته لتونس .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 2  ديسمبر 2022 م  ( وال ) –  اختتم  رئيس حكومة الوحدة الوطنية  ” عبد الحميد الدبيبة “مساء أمس الخميس رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين زيارة لتونس .  

       وتقدم  ” الدبيبة ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر في ختام هذه الزيارة بالشكر لرئيس الجمهورية التونسية  ” قيس سعيد ” على الدعوة  التي وجهها له بزيارة تونس ،  واصفا الاجتماعات المكثفة التي عقدها مع رئيسة الحكومة ” نجلاء بودن ” تميزت بالحماس والجدية .

      وقال” الدبيبة ” (( كانت نقاشاتنا خلال الزيارة منصبة على ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ، ويزيل العوائق أمام مواطنينا ))  . 

 وأضاف رئيس الحكومة قائلا ( ( حظيت بلقاء وصفه بالمهم والمثمر مع رجال الأعمال في الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة ))  .

     وكانت رئيسة الحكومة التونسية في مقدمة مودعي ” الدبيبة  ”  والوفد المرافق له التي اكدت على أهمية عقد اجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية في أقرب الآجال وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية .

….( وال ) …..  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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