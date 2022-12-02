رئيس حكومة الوحدة الوطنية يختتم زيارته لتونس .

طرابلس 2 ديسمبر 2022 م ( وال ) – اختتم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة “مساء أمس الخميس رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين زيارة لتونس .

وتقدم ” الدبيبة ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر في ختام هذه الزيارة بالشكر لرئيس الجمهورية التونسية ” قيس سعيد ” على الدعوة التي وجهها له بزيارة تونس ، واصفا الاجتماعات المكثفة التي عقدها مع رئيسة الحكومة ” نجلاء بودن ” تميزت بالحماس والجدية .

وقال” الدبيبة ” (( كانت نقاشاتنا خلال الزيارة منصبة على ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ، ويزيل العوائق أمام مواطنينا )) .

وأضاف رئيس الحكومة قائلا ( ( حظيت بلقاء وصفه بالمهم والمثمر مع رجال الأعمال في الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة )) .

وكانت رئيسة الحكومة التونسية في مقدمة مودعي ” الدبيبة ” والوفد المرافق له التي اكدت على أهمية عقد اجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية في أقرب الآجال وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية .

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