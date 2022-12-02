إصابة فلسطيني واعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس.

نابلس 2- ديسمبر -2022 م ( وال ) – أصيب، اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال أطراف البلدة القديمة بنابلس، واعتقل آخر، بعد محاصرة أحد المنازل.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، ان طواقم الاسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي بالرأس والصدر وضعها خطير إلى مشفى رفيديا، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ” وفا ” بان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلا في منطقة كروم عاشور على أطراف البلدة القديمة، واعتقلت منه شابا.

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