الاعتداء بالسرقة على احدى محطات الكهرباء بمدينة البريقة الجديدة .

بن جواد 2 ديسمبر 2022م ( وال ) – تمكنت وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي مديرية امن الهلال النفطي من القاء القبض على شخصين اعتديا بالسرقة على محطة “400/11 ” رقم 1729 ” بمدينة البريقة الجديدة .

واوضح مكتب الاعلامي الامني بمديرية امن الهلال النفطي بان قسم البحث الجنائي تلقى بلاغ من فرع الشرطة الكهربائية الواحات ومكتب التشغيل والصيانة البريقة بشان تعرض محطة “400/11 ” رقم 1729 ” بمدينة البريقة الجديدة للاعتداء والسرقة من قبل أشخاص مجهولين الهوية وبعد فتح محضر فى الواقعة ومن خلال البحث والتحري تمكن عناصر التحريات بقسم البحث الجنائي من التعرف على الجناه وضبطهم وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب اليهم وتم استرجاع المسروقات واحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص .

…. وال خليج السدرة