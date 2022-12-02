كلية القانون صرمان تنظم احتفالية بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس قانون العقوبات الليبي.

صرمان 2 ديسمبر 2022 م ( وال ) – احتضن مسرح كلية القانون صرمان أمس الخميس احتفالية بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس قانون العقوبات الليبي.

وحضر الاحتفالية عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية والطلاب ولفيف من المهتمين والمعنيين بهذا المجال ،

ومن بين الفقرات التي تخللت هذه الاحتفالية، التعريف بتاريخ تأسيس قانون العقوبات الليبي الذي صدر في 28 نوفمبر 1953م ، وكذلك مشاركة عدد من أساتذة القانون بتقديمهم لبعض المعلومات بهذه المناسبة.

كما تم تقديم عرض تمثيلي على المسرح لعدد من طالبات الكلية تم من خلاله تجسيد جريمة جنائية، وتوضيح الخطوات الإجرائية القانونية في هذه الواقعة.

وفي الختام تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وكل من ساهم في إقامة هذه الاحتفالية.

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