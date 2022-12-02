النيابة العامة تأمر بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية الرقدالين بتهمة تزوير صك مصرفي.

طرابلس 2 ديسمبر 2022م (وال) ـ أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين لضلوعه في واقعة تزوير صك مصرفي لغرض الاستيلاء على مليون و500 ألف دينار من مرتبات الموظفين العموميين.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته على “فيسبوك” أن النيابة العامة حققت في تحديد مسؤولية مدير فرع مصرف الجمهورية ـ الرقدالين وذلك في إطار واقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عملية مصرفية أنجزت الفرع.

وأضاف المكتب أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقع تزوير صك مصرفي استعمل في غرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار، من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين.

وأكد المكتب أن التحقيق أظهر ثبوت إسهام مدير الفرع في إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل داخلي؛ بغية تمويه مصدره؛ ثم إنجازه المعاملة المصرفية التي ترتب عنها تمام فعل الاستيلاء.

وأشار المكتب إلى أن المحقق أمر بحبس المتهم احتياطيا وذلك بعد الفراغ من استجوابه.