بلينكن : أمريكا لا تزال على اتصال مع روسيا ونريد انهاء الصراع في اوكرانيا .

باريس 2 نوفمبر 2022 م (وال) ـــ أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تزال على اتصال مع الاتحاد الروسي بالنظر الى ان وهناك مواضيع مهمة بحاجة للحديث عنها.

جاء ذلك في المقابلة التي اجرتها قناة “فرنسا 2” التلفزيونيةمع بلينكن والتي قال فيها : (نعم، لدينا اتصالات مع روسيا. هناك مواضيع مهمة نحتاج للتحدث عنها) .

وأعطى بلينكن مثالا على المواضيع المهمة التي تحتاج بلاده إلى الحديث عنها، فقال: (على سبيل المثال، نواصل الاتصالات مع روسيا لأننا نخشى أن تستخدم الأسلحة النووية، وهو ما كان بمثابة كارثة) .

ونوه الوزير الأمريكي إلى أن (الدول لم تشهد بعد تحركا روسيا في اتجاه استخدام الأسلحة النووية، لكن المخاوف لا تزال قائمة)، على حد قوله.

(بالنسبة للرئيس بايدن، فهو يريد تجنب تصعيد الصراع في أوكرانيا. على العكس من ذلك، نريد إنهائه، وليس تصعيده بأي شكل من الأشكال، لا نريد حربًا مع روسيا، خاصة أننا لا نريد حربًا عالمية ثالثة ، ليس هذا ما نطمح إليه) .

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