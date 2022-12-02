بالصور .. ممثلة وكالة التعاون السويسرية استر كرستين تُتابع برنامج توزيع الكروت الشرائية على النازحين

بنغازي 02 ديسمبر 2022 (وال)- أجرت ممثلة وكالة التعاون السويسرية استر كرستين أمس الخميس، زيارة لمقر توزيع البطاقات بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، للتعرف ميدانيًا على آليات توزيع البطاقات الإكترونية الشرائية على النازحين.

هذا وتأتي الزيارة رفقة مسؤولة برامج في وكالة التعاون السويسرية السيدة ميسم المبروك، ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمدينة بنغازي السيد يوكي هيبي، والمدير والممثل القطري لمكتب برنامج الأغذية العالمي في ليبيا السيدة ميساء الغريباوي، ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد موسي العبار، ومدير فرع الهيئة ببنغازي مهندس عماد الفلاح، في إطار متابعة تمويلها لبرنامج الغذاء العالمي.

حيث قُدمت الشروح الوافية حول آليات تسجيل النازحين المستهدفين، كما تضمنت زيارة إحدى المحلات التحارية المتعاقد معها لتقديم خدمة شراء السلع الغذائية، حيث تم الإلتقاء بعددٍ من المواطنين المستفيدين من الخدمة، والاستماع لملاحظاتهم حول الخدمة.

وأكد رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، أن هذه الخدمة تأتي في إطار منح المواطن فرص للإستفادة من شراء السلع الغذائية التي يحتاجونها. (وال) هــ ع/ ر ت

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