مصرف ليبيا المركزي يستعرض في القاهرة نتائج مشروع سايبر ليبيا للتحول الرقمي.

القاهرة 2 ديسمبر 2022م (وال) ـ عقد فريق مشروع “سايبر ليبيا” بشأن التحول الرقمي لمصرف ليبيا المركزي، مباحثات موسعة بالعاصمة المصرية القاهرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وذكر مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على “فيسبوك” أن المباحثات تمت بالشراكة مع البنك المركزي المصري ولجنة “الأسكوا” التابعة للأمم المتحدة، وخبراء في مجال القانون والدفع الإلكتروني وأمن المعلومات، وإدارة المخاطر والتسويق الإلكتروني، وبمشاركة مؤسسات رائدة في المجال السيبراني والمالي.

وتم خلال المباحثات استعراض نتائج الأعمال النهائية لفريق مشروع “سايبر ليبيا” التي استمرت لأكثر من سنة.

يشار إلى أن مشروع “سايبر ليبيا” هو مبادرة لمصرف ليبيا المركزي تعنى بتكوين بنية تشريعية للمعاملات الإلكترونية ما يؤسس لتحول رقمي جاد يفتح المجال لاستثمار آمن في المجال السبراني.