الأحوال الجوية المتوقعة : الطقس يميل للاعتدال على معظم مناطق البلاد, و درجات الحرارة تميل إلى الدفء نهارا خلال الأيام القادمة .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الجمعة 02 –12–2022 .
طرابلس 2 ديسمبر 2022 (وال)- ملخص: الطقس يميل للاعتدال على معظم مناطق البلاد, و درجات الحرارة تميل إلى الدفء نهارا خلال الأيام القادمة .
راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ ، وتميل إلى الدفء خلال اليومين القادمين.
** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 22)مْ ، وتميل إلى الدفء خلال اليومين القادمين.
** الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 26)مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين .
** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-26)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:53
وال..
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