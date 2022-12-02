الأحوال الجوية المتوقعة : الطقس يميل للاعتدال على معظم مناطق البلاد, و درجات الحرارة تميل إلى الدفء نهارا خلال الأيام القادمة .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الجمعة 02 –12–2022 .

طرابلس 2 ديسمبر 2022 (وال)- ملخص: الطقس يميل للاعتدال على معظم مناطق البلاد, و درجات الحرارة تميل إلى الدفء نهارا خلال الأيام القادمة .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ ، وتميل إلى الدفء خلال اليومين القادمين.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 22)مْ ، وتميل إلى الدفء خلال اليومين القادمين.

** الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 26)مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين .

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-26)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:53

وال..