مذكرة تفاهم بين ليبيا وتونس لتسهيل تنقل الأيادي العاملة بين البلدين

تونس 02 ديسمبر 2022م (وال)– وقع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، مع نظيره التونسي وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التدريب والتكوين المهني.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري إلى تونس اليومين الماضيين، بحسب ما نشرته وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وتهدف هذه المذكرة لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين، لتسهيل تنقل الأيادي العاملة عبر منصة “وافد”، من خلال تسجيل اليد العاملة بدولة تونس بوزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية، مستوفية البيانات الشخصية والمهنية التخصصية والوضع الصحي والحالة الجنائية.

حيت تم مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في قطاع العمل والتكوين المهني، وإطلاق برنامج مشترك لتدريب الباحثين عن العمل في مجال صيانة محركات الطائرات. (وال)

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