وزارة العمل والتأهيل تدعو إلى عدم تنفيذ أي دورات تدريبية بدون التنسيق معها.

طرابلس 2 ديسمبر 2022م (وال) ـ دعت وزارة العمل والتأهيل الشركات والمراكز بعدم الإعلان عن تنفيذ أي دورات تدريبية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية دون تنسيق مسبق مع إدارة متابعة جودة التدريب.

وأكدت الوزارة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” أنه لن يتم الاعتماد والتصديق على الشهادات التي تمنح للمشاركين في هذه الدورات ما لم تتحصل الشركات والمراكز التدريبية على الأذونات اللازمة وفقاً للإجراءات المعمول بها بنظام معلومات جودة التدريب.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنها لاحظت قيام بعض الجهات بنشر إعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي، تعلن فيها عن تنفيذ دورات تدريبية في مجالات مختلفة تفيد بأنها معتمدة من وزارة العمل والتأهيل دون تنسيق مسبق مع إدارة متابعة جودة التدريب، وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.