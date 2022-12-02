المغربي (بوفال) يخطف الأنظار بعد تأهل المغرب للدور الثاني في المونديال.

الدوحة 2 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ لفت “سفيان بوفال”، لاعب المنتخب المغربي، الأنظار بعد أن أظهرت لقطات مصورة معانقته لوالدته وتقبيله رأسها، عقب تأهل “أسود الأطلس” للدور الثاني في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة .

وحرص قلب هجوم المنتخب المغربي بعد نهاية مباراة منتخب بلاده وكندا على لقاء والدته، الّتي كانت تجلس في مدرجات استاد الثمامة، قبل أن يعانقها بحرارة ويقبل رأسها ويهديها قميصه .

وكان “سفيان بوفال” البالغ من العمر 29 عاماً قد شارك أساسياً أمس الخميس، في مواجهة المنتخب الكندي، القادم من أمريكا الشمالية، والّتي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، وفي ختام منافسات دور المجموعات .

وسفيان بوفال كان أحد الخيارات المهمة للمدير الفني لـ “أسود الأطلس”وليد الركراكي”، ، وفي رصيده 30 مباراة دولية، حيث سجّل من خلالها حتى الآن 6 أهداف .

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