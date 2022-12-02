وزير خارجية تركيا: ليبيا تحتاج إلى خطوات ملموسة تؤدي إلى المصالحة والاستقرار والانتخابات

روما 02 ديسمبر 2022 (وال)- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة، إن ليبيا تحتاج إلى خطوات ملموسة تُؤدي إلى المصالحة والاستقرار وإجراء الانتخابات الدورية.

جاء ذلك في كلمة لأوغلو خلال افتتاح الدورة الثامنة من ندوة حوارات متوسطية التي ينظمها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) بالتعاون مع وزارة الخارجية في العاصمة روما.

ووفقًا لوزير الخارجية التركي؛ فإن “الوضع في ليبيا لا يزال هشًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك دول مجاورة وبلدان أوروبية أخرى تريد التنافس مع تركيا في ليبيا بما فيها روسيا من خلال مجموعة “فاغنر” لكن هناك تعاون أكثر من المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين” وفق قوله.

وعلى هامش مشاركته في المنتدى التقى وزير الخارجية التركي نظيره الإيطالي وبحث معه التطورات في أوكرانيا وليبيا، وفق تغريدة لأوغلو على تويتر.

ويشارك في المنتدى رئيس جمهورية النيجر وعددٍ من وزراء خارجية دول البحر المتوسط، وذلك في إطار تبادل الرؤى حول سُبل تحقيق التوازن الإقليمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة. (وال)

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