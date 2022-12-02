جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة كبيرة من لقاح المواليد.

طرابلس 2يسمبر 2022م (وال) ـ أعلن جهاز الإمداد الطبي استلام شحنة كبيرة من لقاح المواليد BCG)) والرئوي.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن مخازن الحلقة الباردة استلمت الأربعاء عدد خمسة حاويات محملات باللقاح الروتيني BCG للمواليد تضم عدد 420 ألف جرعة، وعدد 400 ألف جرعة من اللقاح الرئوي لأعمار كل من شهرين، أربعة أشهر، عام وشحنة من لقاح الكزاز التيتانوس.

وأضاف الجهاز أن الشحنة استلمها امين المخزن الدكتور عبدالمنعم العوزي والفريق الفني المرافق له، رفقة رئيس لجنة الفحص والاستلام الدكتور عبدالله مشمور، والدكتور محمد ادم. تم حفظها بالطرق المعمول بها بالخصوص.

وأكد العوزي بان الشحنة استكمالا الشحنات السابقة التي استلمتها المخازن، وشملت اللقاحات الروتينية بمختلف الاعمار والتي شرعت إدارة المخازن بالجهاز بتوزيعها على الفروع خلال اليومين الماضيين.

واكد بأن الشحنة استكمل حفظها خلال ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس بعد أخذ القراءات الخاصة بها من قبل المختصين في المخزن، وسيتم توزيعها على الفروع بعد اعلان النتائج المخبرية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.