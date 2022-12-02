عمر كتي : ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لمواجهة تدفقات المهاجرين

روما 02 ديسمبر 2022 (وال)- قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة عمر كتي، إن ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وقال كتي – في تصريح نشرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء – إن ليبيا تنسق مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية بشأن قضية الهجرة من خلال آليات واضحة.

وأكد كتي أن ملف الهجرة غير الشرعية؛ يُعد مسألة أمن قومي لليبيا ويتطلب دراسة ومشاركة من جميع البلدان.

ولفت إلى أنه حتى قبل عام 2011 كان موقف ليبيا دائمًا يدعوا إلى ضرورة تنمية بلدان المنشأ، أي دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخلق فرص عمل بمشاريع تمولها الدول الأوروبية بحسب ما نشرته وكالة ” نوفا “.

وأضاف كتي في تصريحه أن ليبيا تعتبر نفسها لجميع المقاصد والأغراض أمة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، حتى لو أصبحت في كثير من الأحيان بلد المقصد.

وشدد وكيل وزارة الخارجية على ضرورة أن تتعاون كافة الدول بقوة، لوضع حد لتدفقات الهجرة غير الشرعية والابتعاد عن الانتهازية، بإعتبار أن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد ملفًا حساسًا وعرضة للفساد والأفعّال غير المشروعة من قبل بعض الدول. (وال)

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