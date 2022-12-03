زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي للجزائر لدعوتها لحضور القمة العربية – الصينية بالرياض . 

الدوحة 2 ديسمبر 2022 م (وال) – أفادت مصادر صحافية بالعاصمة القطرية ، أنّ ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان”، يستعد للقيام ، في وقت قريب ، بزيارة رسمية للجزائر ، لدعوتها الى المشاركة في القمة العربية الصينية التي ستعقد بالرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، بالنظر الى أن الجزائر تُعَدّ من أكبر وأهم شركاء بكين في المنطقة العربية .

ويتضمن جدول أعمال زيارة “بن سلمان” – حسب المصادر الصحفية – ، سبل تطبيق إعلان الجزائر المنبثق من القمة العربية الأخيرة التي احتضنتها العاصمة الجزائرية في بداية نوفمبر الماضي ، بالإضافة إلى بحث تطورات الحرب في أوكرانيا، فيما سيكون ملف الطاقة حاضراً بقوة في مباحثات ابن سلمان في الجزائر، وخصوصاً أن هذه الأزمة تلقي بظلالها المباشرة والمؤثرة في أسواق الطاقة .

وتأتي زيارة ابن سلمان للجزائر ، والتي تم تأجيلها، بعد أن كان من المفترض أن تتم في النصف الثاني من شهر الماضي، بعد أيام قليلة على اللقاء، الذي جمع الرئيس الجزائري ” عبد المجيد تبون ” و” محمد بن سلمان ” على هامش حفل افتتاح مونديال كرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة .

…(وال)…