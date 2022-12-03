اختتام دورة تدريبية في مجال التحقيق الجنائي باجدابيا.

اجدابيا 2 ديسمبر2022 م (وال)-اختتمت بمديرية أمن أجدابيا دورة تدريبية في مجال التحقيق الجنائي، استهدفت عددا من الضباط وضباط الصف والأفراد بالمديرية.

وقالت المديرية على صفحتها على موقع «فيسبوك» إنه جرى تسليم شهادات إتمام الدورة التي استمرت لمدة أسبوعين متواصلين بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون العامة، بعدما أعطيت فيها عدة محاضرات في مجال التحقيق الجنائي.

وأشارت إلى أنه جرى التعرف على القدرات التي يمتلكها الضباط وضباط الصف والأفراد؛ لكي يجري الاستفادة منهم في مجال التحقيق الجنائي، وتكليفهم في وحدات التحقيق بأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن أجدابيا.