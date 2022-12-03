الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند ( 60 ) دولارا للبرميل .

بروكسل 3 ديسمبر 2022 (وال)- اتفق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند ” 60 ” دولارا للبرميل،في انتظار أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا.

وأشار المندوب البولندي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي كانت تعرقل تحديد سقف الأسعار للنفط الروسي الى أن الاتفاق يتضمن أيضا آلية لإعادة النظر في السعر، ستسمح بالحفاظ على الأسعار عند مستوى أدنى من القيمة السوقية بنسبة 5%.

وأكدت جمهورية التشيك التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، التوصل إلى الاتفاق، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في السجل الرسمي .

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