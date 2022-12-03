مجلس الأمن يعقد جلسة في 16 ديسمبر حول تطورات الوضع في ليبيا

نيويورك 03 ديسمبر 2022 (وال)- يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 16 من ديسمبر الجاري حول آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وستتضمن الجلسة إحاطة لرئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي، هي الثالثة له منذ توليه المنصب سبتمبر الماضي.

وكان موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي عن دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للمبعوثين الخاصين للبلاد إلى اجتماع في تونس يوم 8 ديسمبر.

وذكر الموقع أنّ المبعوثين الذين سيحضرون الاجتماع هم المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير، مشيرًا إلى أنّ الأجندة هي مناقشة العملية التي لا تزال افتراضية لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار الموقع إلى أنّ باتيلي أثار هذه القضية خلال جولته الدولية في نوفمبر التي شملت أنقرة والدوحة وأبوظبي، وأنّ اجتماع تونس سيعقد قبل وقت قصير من انعقاد مجلس الأمن منتصف ديسمبر لمناقشة الوضع في ليبيا. (وال)

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