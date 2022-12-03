بمركب تليل السياحي بصبراتة : مركز العين للسكري والغدد الصماء بصرمان ينظم الملتقى الأول لأطباء السكري.

صبراتة 03 ديسمبر 2022 (وال) – احتضن مركب تليل السياحي بصبراتة “ملتقى العين لأطباء السكري” الذي نظمه وأشرف عليه مركز العين للسكري والغدد الصماء وعلاج القدم السكري بصرمان.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن مواكبة المركز للتطور العلمي وسعياً منه لتنظيم وإقامة العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية ،

وألقيت خلال الملتقى عديد الكلمات التي ابرزت تطلع إدارة المركز وكوادره الطبية الى تقديم أفضل الخدمات الصحية لكافة مرضى السكري كبارا وصغارا من خلال عياداته المختلفة.

وأفادت اللجنة المنظمة للملتقى مراسل وكالة الانباء الليبية أن المشاركون فيه من مختلف المدن الليبية عرضوا عديد المداخلات العلمية القيمة والتي تركزت على التوعية والمحافظة للتعايش مع هذا المرض الذي يندرج تحت عديد الأسباب.

وحسب اللجنة المنظمة فقد شملت المداخلات العلمية للمشاركين من خارج ليبيا مضاعفات داء السكري الاسباب والحلول وكيفية التعامل مع هذا المرض.

كما تضمن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه الذي ينظمه المركز على معرض للشركات الطبية والمختبرات المتخصصة في هذا المجال.

وجرى في ختام الملتقى تكريم المشاركين والموظفين المتميزين بالمركز، تقديرا لجهودهم المتميزة في الرقي بهذا المرفق الطبي.

يذكر أن الملتقى الذي يهدف الى تحسين البيئة الصحية في ليبيا والعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية كان بحضور مدير مركز العين للسكري والغدد الصماء وعلاج القدم السكري بصرمان الدكتور ” أحمد الحريزي ” وعميد بلدية صبراتة ” محمد الحسلوك ” بمشاركة نخبة من الكفاءات العلمية والطبية في مجال السكري والغدد الصماء، ولفيف من الأطباء والضيوف والمهتمين.

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