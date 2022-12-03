الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في سقوط فلسطينيين نتيجة استخدام قوات الصهاينة المفرط للقوة .

بروكسل 3 ديسمبر 2022ن ( وال )- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إلى التحقيق في سقوط ضحايا فلسطينيين بالضفة الغربية نتيجة استخدام قوات الصهاينة المفرط للقوة .

واوضح الاتحاد في تغريدة نشرها مكتب القدس على تويتر، إن القوات الصهيونية قتلت ( 10 ) فلسطينيين في آخر ( 72 ) ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة” .

واعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه البالغ ازاء تصاعد اعمال القتل في الضفة الغربية المحتلة ، مشيرا إلى أن عام 2022 هو الاكثر دموية منذ عام 2006 .

وفي وقت سابق امس الجمعة، أثار مقطع فيديو لإطلاق أحد عساكر الصهاينة النار على فلسطيني من مسافة صفر ، إدانات محلية ودولية واسعة .

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