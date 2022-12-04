( فاو ) : أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثامن على التوالي .

روما 3 ديسمبر 2022ن ( وال )- انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” بشكل طفيف في نوفمبر ، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس بسبب اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

وقالت المنظمة امس إن مؤشر أسعار الغذاء ، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل ( 135.7 ) نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من ( 135.9 ) نقطة في أكتوبر، مشيرة إلى أن رقم شهر اكتوبر توافق مع التقدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة.

وأوضحت المنظمة أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر .

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