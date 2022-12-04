مراسل (وال) : الاف السيارات المستوردة تعبر الواحات يوميا الى السوق الافريقية .

الواحات 03 ديسمبر 2022 م (وال) – تعبر مدن الواحات ( جالو – اوجلة – اجخرة ) عشرات الشاحنات التي تنقل الاف السيارات القادمة من أوروبا الى السواحل الليبية وتصديرها مباشرة الى أسواق وسط افريقيا حسب مصادر محلية لمراسل وكالة الانباء الليبية .

وأفاد عدد من المواطنين من مدن ( جالو واوجلة واجخرة ) ان هذه القوافل من الشاحنات المتجهة لدول الجوار الافريقي ، والمحملة بأوزان ثقيلة تسببت في اتلاف الطريق المتهالكة اصلا وتستنزف كميات من الوقود ، عدا ما تسببه من حوادث المرور المتكررة .

واكد شهود عيان لمراسل (وال) ان هذه السيارات المستعملة والموردة من اوروبا واسيا عبر الموانئ الليبية يتم نقلها مباشرة الى دول افريقيا بدون اية ضوابط او رقابة.

وأشار مراسل (وال) نقلا عن مصادر محلية إلى أن المجالس البلدية طالبت في السابق بإنشاء مناطق تجارة حرة ومنافذ جمركية تعود بمردود اقتصادي كبير للمجتمع الليبي بدلا من العشوائية في الاقتصاد المتنقل .

(وال – جالو )