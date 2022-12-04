هولندا تقصي الولايات المتحدة بثلاثية وتحجز أول مقعد في ربع نهائي كأس العالم

الدوحة 3 ديسمبر 2022 (وال) – حجز منتخب هولندا، السبت، أولى بطاقات الدور ربع النهائي في مونديال قطر بعد الفوز على الولايات المتحدة الأميركية بنتيجة 3-1 على استاد خليفة الدولي.

وسجل منتخب “الطواحين” مبكرا في الدقيقة 10 عندما تابع مهاجم برشلونة ممفيس ديباي كرة عرضية سددها في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 45 سجلت هولندا الثاني بنفس الطريقة، وهذه المرة عبر داني بليند لاعب أياكس أمستردام.

وقلص المنتخب الأميركي الفارق عبر البديل حاجي رايت في الدقية 76 من كرة جميلة بالكعب حلقت بشكل لولبي ودخلت المرمى.

وعادت هولندا لتسجل الهدف الثالث وتصعب مهمة الأميركيين في الدقيقة 81 عبر الظهير الأيمن دينزل دومفريس.

وتلتقي هولندا في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة أستراليا والأرجنتين التي تقام اليوم السبت في وقت لاحق على استاد أحمد بن علي.

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