رئيسة الحكومة الإيطالية للمنقوش: إيطاليا تسعى لتعزيز الشراكة مع ليبيا في مختلف المجالات

طرابلس 4 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أكدت رئيس الحكومة الإيطالية “جورجيا ميلوني”، السبت، سعي إيطاليا لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات ومنها الطاقة والاقتصاد والصحة، وتعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.

جاء ذلك خلال لقاء “ميلوني” مع وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش” على هامش مشاركتها في اجتماعات ” حوارات المتوسط” المنعقدة بالعاصمة الإيطالية روما بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي.

ذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها بالفيسبوك أن لقاء المنقوش وميلوني تناول عمق علاقات الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا. ( وال)

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