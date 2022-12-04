نورلاند : تدعم الولايات المتحدة جهود البعثة الأممية في ليبيا بقيادة ” باتيلي” لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.