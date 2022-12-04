ليبيا نيوز

نورلاند : تدعم الولايات المتحدة جهود البعثة الأممية في ليبيا بقيادة " باتيلي" لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نورلاند  : تدعم الولايات المتحدة جهود البعثة الأممية في ليبيا بقيادة ” باتيلي” لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين. 

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وكالة الأنباء الليبية

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