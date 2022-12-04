نورلاند : تدعم الولايات المتحدة جهود البعثة الأممية في ليبيا بقيادة ” باتيلي” لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
المركز الوطني للارصاد الجوية يتوقع ان تبقى الأجواء دافئة أثناء فترات النهار .
تم النشر منذُ 54 دقيقة
افتتاح أول كلية لضباط الحرس البلدي في البلاد.
تم النشر منذُ ساعتين
مرحبا ببيان باتيلي .. الدبيبة : نحن مع إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية بليبيا .
تم النشر منذُ 3 ساعات
شرطة مرور “أبو سليم” تضبط أكثر من 200 سيارة بدون لوحات معدنية يقودها أجانب في ال
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك